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藍綠重兵備戰 侯友宜：歡迎各英雄好漢參戰

2018-04-22 13:15中央社 新北22日電

國民黨新北市長參選人侯友宜今天針對藍綠集重兵打新北選戰一事表示，新北市在這一場選舉是全國矚目的焦點，他歡迎各地英雄好漢來新北市參加這場選戰。

侯友宜今天上午陪同國民黨市議員參選人王威元到三重、蘆洲的市場掃街拜票，獲不少攤商歡迎及請吃西瓜等食物，場面熱烈，一直強調自己是市場小孩長大的侯友宜對媒體說，市場就像是他的家一樣，很自然也很開心。

媒體詢及民進黨新北市長參選人蘇貞昌26日將拜會國民黨籍的新北市議長蔣根煌，但他表示不擔心蘇貞昌來拔樁，因為他和蔣根煌認識7年多，大家感情都很好。

他表示，蘇貞昌老縣長去拜訪議長，是禮貌性的拜會，他一點都不擔心，他也會和蔣根煌一起並肩作戰。

媒體詢及外總統府秘書長陳菊可能接任蘇貞昌競選總部主委，以及綠營府院黨重兵集結挺蘇及藍營也籌組團隊輔選侯等問題，侯友宜表示，新北市在這一場選舉是全國矚目的焦點，他都歡迎各地英雄好漢來參加新北市這場選戰。

侯友宜強調，不論是想到新北市助選的、或參與選戰的，他都舉雙手熱誠歡迎，讓新北市民得到更多福利照顧才是他要的。他也歡迎任何人來幫他打選戰，包括市民及相關支援體系，歡迎大家一起來。

侯友宜蘇貞昌

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