姚文智：台北市是Taiwan Taipei 不是Chinese Taipei

2018-04-22 13:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



爭取民進黨提名參選台北市長的民進黨立委姚文智下午號召機蛋大遊行，表達對台北市長柯文哲市政成績的不滿，活動強調北市是Taiwan Taipei，不是Chinese Taipei。

姚文智的遊行在松山機場附近的民權公園集合，沿光復北路遊行至大巨蛋、國父紀念館，姚文智將在國父紀念館廣場演講。姚文智的目的在於凸顯「廢松機」政見，提醒大巨蛋問題仍未解，市民應向柯文哲說掰掰。

姚文智表示，無法預估下午參與人數，因為很多是自發來的，可見反柯不侷限在台北。風向變了，目前民進黨上下都希望能夠自己提名人選，這場遊行將成為分水嶺，接下來民進黨應該應該確定自行提名，重啟初選程序。

姚文智說，遊行本來就是要講台灣價值。強調台灣是一個主權獨立的國家，國家的首都是台北，過去因為種種因素，台灣隊在國際的場合，不得不叫Chinese Taipei，但是在整個首都的發展上，我們自己要定位清楚，未來要走向Taiwan Taipei。

民進黨人士分析，民進黨中央黨部一直有滾動式民調，怕民進黨提名人選可能造成泛綠陣營分裂，讓國民黨得利，這個仍在持續評估，但黨內希望民進黨自己提名的聲音已成多數，包括基層、立委等，有八九成都希望能夠自己提名參選人。

【記者陳靖宜／台北報導】民進黨立委姚文智下午發起遊行，台北市長柯文哲說，這個國家就是這樣，我們開始要有一批人，比較做實事的，該怎麼做就怎麼做，依法行政、依法行事，整天搞那些有的沒的，幹嘛。

對於遊行規模大小，柯文哲表示，他沒有評論，下午還有很多行程。