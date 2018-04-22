深澳傷及民進黨選情？ 蘇貞昌幕僚：影響因素之一

2018-04-22 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，日前對中央擬興建深澳電廠議題清楚表態，認為「為了新北市民健康，如果沒有安全、有汙染，他絕不同意」，此話一出引發各界反彈，藍營認為蘇又是一個幹話王，有新北市民也說，「民進黨根本沒有進步，只是不斷退步」。

蘇貞昌幕僚坦言，深澳電廠是能源、環保議題的一項重要政策，現在環保意識抬頭、資訊發達的時代，「深澳會成為影響年底選戰因素之一」，但蘇貞昌的立場和態度表達很清楚，就留待未來選民去檢驗，而這也是中央未來要面對解決的問題。

遠在深澳電廠的三峽、鶯歌地區的立委蘇巧慧也受此牽連，有網友說，你們到底是為民服務？還是為政黨服務？

對於深澳怎麼不見你們出來抗議？蘇立委連三鶯線票選車廂樣式都出來反對，攸關人民健康的PM2.5難道不用出來反對嗎?還是因為還沒選舉所以不用做做樣子。

國民黨新北市議員蔡淑君指出，一直都很敬重蘇前縣長，但他說不選第三次沒想到又出來，回到神明面前道歉，「他連神明都騙了，選民怎麼辦？」這信用已大打折扣。民進黨就是如此，把選票騙到手再說，日後就算選上選民仍是要面對這些龐大的污染。蔡淑君說，燃煤發電在很多先進國家都已廢除，民進黨政府是在走回頭路，根本沒把選民和政府放在同個位置上。

民進黨新北市議員黃俊哲表示，深澳電廠根本還沒興建，到底怎麼運作也還不知道，就以市長的角度來看，相信做這個位子的人需要通盤考量，關於整體的運作和設計都必須了解情況下，才能與中央進行後續配合。黃俊哲認為，新北市長選舉，民進黨不太會受深澳影響，畢竟這根本還沒定案，藍營也只能拿這來炒作，用一些沒有根據的說法愚弄選民。