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政務官輔選天經地義？錕P：徐國勇吃姑婆芋講x話

2018-04-22 11:50聯合報 記者楊正海╱即時報導

民進黨爭召老縣長蘇貞昌出馬選新北市長，傳出總統府秘書長陳菊將擔任蘇的競選總部主委。台北市長擬參選人李錫錕今在臉書說，原以為只是道聽途說的笑話，結果行政院發言人徐國勇居然說「行政中立法只針對文官，特任官不在行政中立法裡面」，李錫錕批評這說法聽了讓人超級傻眼，是不是徐發言人上次吃了姑婆芋之後，就只會講幹話了呢？

李錫錕說，徐發言人現在就這樣急著護航，是不是表示這個傳聞有可能會成真呢？那這就很可怕了。

李錫錕說，如果照徐的邏輯，那是不是所有的政務官都可以不管行政中立法了？這樣把中華民國政府當成政黨選舉機器來運作的做法，不就是民進黨一直以來最痛恨的黨國思維嗎？

李錫錕質疑，若這樣這就怪了，怎麼現在總統府秘書長就可以去當新北市候選人的競選總部主委？像這樣的雙重標準，在卡管、油電雙漲、勞基法修惡都一再出現，還可以在總統府直接搓掉新北市候選人吳秉叡，我們想要問的是，這樣哪裡民主進步了？根本就是民主倒退嚕。

李錫錕說，他呼籲蔡總統、蘇貞昌前院長和陳菊秘書長，不要再一意孤行，踐踏民主價值。因為，政務官的「規範性義務」，也就是「政治道德標準」，絕對應該比一般事務官更高、更嚴格才對。

李錫錕說，這其實是政治工作者的ABC常識，除非是程度極差，或者是根本不要臉的政客，才可能認為政務官不必遵守民主憲政中最重要的「行政中立」原則，所謂行政中立主要就是一種公平正義的原則，司法要中立、行政也要中立。政務官由於選舉而執政，執政後服務的對象是全民，政務官如果回去主持選舉，就是違背公平正義。

李錫錕說強丶調，如果真的這樣瞎搞，那就是把中華民國政府當成的選舉機器，不但背叛了民進黨奉為神主牌的「民主進步」價值，更必定會把所謂的「轉型正義」，打造成一個「絕對不正義」的「新黨國體制」，對不起所有台灣人民。

台北市長擬參選人李錫錕。記者楊正海/攝影
台北市長擬參選人李錫錕。記者楊正海/攝影
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台北市長擬參選人李錫錕。圖/取自power錕臉書。
台北市長擬參選人李錫錕。圖/取自power錕臉書。
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李錫錕行政中立選舉

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