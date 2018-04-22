機蛋大遊行下午登場 柯文哲：做好該做的事

2018-04-22 11:17 中央社 台北22日電



民進黨籍立委姚文智今天下午發起422機蛋大遊行，外界視為是反柯大遊行。對此，柯文哲重申，每天都被問不一樣的題目，他的答案都一樣，做好該做的事情就好。

姚文智發起機蛋大遊行，訴求「守護台灣價值、捍衛國家首都」，而台北市最迫切的問題是松山機場和大巨蛋，盼能迅速解決。

柯文哲上午出席樂儀旗舞觀摩表演，會後受訪時重申，他每天都被問不一樣的題目，但他每天答案都一樣，就是每天做好該做的事情，「這個國家就是這樣，要開始有一批人，比較做實事」。

他強調，該怎麼做就怎麼做，依法行政、依法行事，「這樣就好了，整天搞那些有的沒的要幹嘛？」

面對媒體詢問，會不會擔心下午遊行人數很多，他說表示不予置評；至於下午會不會觀看遊行狀況，他僅簡單的說，「下午還有很多活動」。

談及至今已停工近3年的大巨蛋，柯文哲表示，他的態度一如既往，不會刁難也不會放水，「大巨蛋顯現我們意志力堅強的一部分」，他說，不會因年底選舉而感到有壓力而放水，強調大巨蛋如果要蓋，必須安全、合法。

他也表示，在政治上，有人會就大巨蛋議題而展開批評，「難道我們怕扣分就開始放水嗎？我們不會那麼丟臉。」

機蛋大隊伍下午1時30分在台北市民權公園會合，2時出發，沿民權東路行經松山機場，再沿光復南北路，接忠孝東路到大巨蛋，最後抵國父紀念館，包括姚文智本人、前副總統呂秀蓮、民進黨籍市議員王世堅、李慶鋒、民嘴王瑞德、彭文正等人在內發表演講。