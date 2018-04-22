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民進黨25日徵召蘇貞昌選新北 競選團隊將成軍

2018-04-22 11:08中央社 台北22日電

民進黨25日的中執會將徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長、前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方參選新竹縣長、花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長。蘇貞昌在這之後將公布競選團隊陣容。

民主進步黨選舉對策委員會日前向中執會建議徵召蘇貞昌出戰新北市，兼任黨主席的總統蔡英文昨天返國，民進黨25日將再舉行中執會，完成徵召蘇貞昌的程序。

黨中央確定徵召後，蘇貞昌將對外公布他的競選團隊，蘇貞昌從府院找回老班底，包括總統府副秘書長劉建忻的幕僚李懷仁和行政院長賴清德辦公室主任黃致達都將重回蘇的團隊，負責研擬政策，全力為蘇拚選戰。

在文宣和媒體創意部分，蘇貞昌向桃園市長鄭文燦借將，找來曾擔任民進黨媒創中心副主任、現任桃園市府新聞處主任秘書翁世豪，今天鄭文燦出席活動時表示樂見其成，盼蘇貞昌能打場漂亮選戰。此外，蘇貞昌的三女兒蘇巧純也將進駐團隊。

而將出任總統府祕書長的陳菊被外界傳出將擔任蘇貞昌的競選總部主委，選對會召集人林錫耀被點名擔任總幹事，這些人事安排都會在確定徵召之後對外公布。

此外，25日的中執會還將徵召新竹縣前縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長；徵召花蓮縣議員劉曉玫出戰花蓮縣長。

蘇貞昌民進黨

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