遊行戳柯「台灣價值」 姚文智：民進黨應自提人

2018-04-22 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



欲爭取民進黨台北市提名的民進黨立委姚文智今下午號召「422雞蛋大遊行」，表達對台北市長柯文哲的市政成績不滿，活動也特別強調北市是「Taiwan Taipei」不是「Chinese Taipei」，與柯文哲較勁意味濃厚。姚文智斷言，風向已經改變，這場遊行將成為分水嶺，遊行之後民進黨應該要確定自己提名民進黨台北市長參選人，重啟黨內初選程序。

姚文智今號召「422機蛋大遊行」，於民權公園集合，沿光復北路遊行至大巨蛋、國父紀念館。姚文智並在國父紀念館廣場演講。為遊行製作的銀光綠Ｔ恤上則有別於「Chinese Taipei」特別印上「Taiwan Taipei」，顯然希望在「台灣價值」的論述上與柯文哲做出比較。

姚文智說，遊行本來就是要講台灣價值。他強調台灣是一個主權獨立的國家，國家的首都是台北，過去因為種種因素，台灣隊在國際的場合上不得不叫「Chinese Taipei」，但是在整個首都的發展上，我們自己要定位清楚，未來要走向「Taiwan Taipei」。

至於遊行的聲勢是否能夠影響民進黨自己提名台北市長參選人，姚文智說風向變了，目前黨內上下都希望能夠自己提名人選，斷言這場遊行將成為分水嶺，接下來民進黨應該應該確定自行提名，重啟初選程序。

黨內人士也分析，過去民進黨中央黨部一直在做滾動式的民調，很怕民進黨提名人選可能造成泛綠陣營的分裂，讓國民黨得利，這個仍在持續評估，但他指出，黨內希望民進黨自己提名的聲音已成多數，包括基層、黨籍立委等，有8、9成都希望能夠自己提名參選人。