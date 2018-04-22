如何看422大遊行？ 柯文哲：整天搞這些有的沒的，幹嘛

2018-04-22 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



將參選台北市長的綠委姚文智今下午發起「422機蛋大遊行」，將率支持者上街頭抗議台北市長柯文哲對大巨蛋與松機的施政作為，而這場大遊行的規模也被外界視為綠營是否將在年底選舉禮讓柯文哲的指標，對此柯文哲表示「我每天都被問不一樣的題目，但我的答案都一樣，每天做好自己的事，該怎麼做怎麼做」。

柯文哲表示，這個國家就是這樣「我們開始要有一批人，比較做實事的」，該怎麼做就怎麼做，依法行政、依法行事，「整天搞那些有的沒的，幹嘛？」

至於會不會擔心下午遊行人很多？柯文哲表示「我沒有評論，下午還有很多行程」。