大巨蛋案成競爭對手話柄？ 柯文哲：我們不會放水

2018-04-22 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任三年來與遠雄大巨蛋問題至今未解，大巨蛋因此停工至今，該話題也成為多位台北市長參選人攻擊柯文哲的重點之一，柯文哲今對此表示「大巨蛋我們不會刁難它，但是也不可能放水」。

柯文哲表示，這件事已經說過很多遍了，大巨蛋案「也是顯現我們意志力堅強的一部分」，柯文哲解釋，當年大巨蛋因為不按圖施工而停工，所以市府要求遠雄一定要按圖施工，那按圖施工就要申請一個建照，建照在審查過程當中就是要達到安全的標準，若都有「我們不會刁難你」。

柯文哲強調，遠雄建照變更要照標準程序，包含環評、督審、還有防火避難審查，而防火避難審查在內政部已經審過了，若要繼續施工，一定要經過公開的程序「我也不可能不公開的程序，那就門關起來簽個同意書給你 ，那不可能嘛，很多人在看我不可能做」。

雖然大巨蛋案成為各參選人攻擊話柄，柯文哲表示「我的態度就是這樣」，不管外面有什麼言論，也不會因為選舉到了有壓力就放水「我不會這樣幹」，柯文哲表示該案都已經撐這麼久了，如果大巨蛋要蓋，就必須是安全的、照合法程序來。