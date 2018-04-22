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陳菊接蘇競總主委不中立？侯友宜：歡迎大家一起來

2018-04-22 10:31聯合報 記者祁容玉╱即時報導

總統府秘書長陳菊可能接下民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總部主委，引發外界批評行政不中立，民進黨則以國民黨有前例反擊。國民黨新北市長參選人侯友宜今再被問及相關爭議，三度跳針「歡迎大家一起來」，強調歡迎各地英雄好漢來參加新北市這場選戰。

侯友宜今天上午再到三重、蘆洲交界的三蘆市場，陪同國民黨市議員參選人王威元掃街拜票，過程中不敵攤商熱情邀約，大啖甘蔗雞和西瓜，直呼「吃太飽」，侯友宜說，市場就像是他的家一樣，在家裡吃什麼用什麼都很自然、很開心。

今天有媒體報導，民進黨新北市長參選人蘇貞昌26日將拜會國民黨籍的新北市議長蔣根煌，而蔣根煌過去挺李四川、初選階段也曾多次陪同周錫瑋露面，媒體問侯友宜，是否會擔心蘇拔藍營樁腳的問題？

侯友宜則回應，老縣長去拜訪議長，是禮貌性的拜會，他和議長蔣根煌認識7年多，大家感情都很好，他一點都不擔心，和議長會一起並肩作戰。

此外總統府秘書長陳菊可能接任蘇貞昌競總主委，遭批評行政不中立，蘇貞昌昨則反擊，馬英九執政時也找總統府祕書長廖了以，出任胡志強台中市長競選總部總督導，「大概有人時光錯亂」，對此侯友宜未正面回應，僅不斷重申「歡迎大家一起來」

侯友宜說，新北市在這一場選舉是全國矚目的焦點，他都歡迎各地英雄好漢來參加新北市這場選戰，不論是想到新北市助選的、或參選的，他都舉雙手熱誠歡迎，讓新北市民得到更多福利照顧才是他要的。

侯友宜（中）今陪市議員參選人市場拜票，被問及陳菊擔任蘇貞昌競總主為相關爭議，三度...
侯友宜（中）今陪市議員參選人市場拜票，被問及陳菊擔任蘇貞昌競總主為相關爭議，三度跳針「歡迎大家一起來」，歡迎各地英雄好漢來參加新北市這場選戰。記者祁容玉／攝影
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侯友宜今陪市議員參選人市場拜票，被問及陳菊擔任蘇貞昌競總主為相關爭議，三度跳針「...
侯友宜今陪市議員參選人市場拜票，被問及陳菊擔任蘇貞昌競總主為相關爭議，三度跳針「歡迎大家一起來」，歡迎各地英雄好漢來參加新北市這場選戰。記者祁容玉／攝影
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侯友宜今陪市議員參選人市場拜票，被問及陳菊擔任蘇貞昌競總主為相關爭議，三度跳針「...
侯友宜今陪市議員參選人市場拜票，被問及陳菊擔任蘇貞昌競總主為相關爭議，三度跳針「歡迎大家一起來」，歡迎各地英雄好漢來參加新北市這場選戰。記者祁容玉／攝影
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侯友宜蘇貞昌

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