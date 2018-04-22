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機蛋大遊行將登場 姚文智籲護台灣價值

2018-04-22 10:47中央社 台北22日電

由民進黨立委姚文智主辦的「422機蛋大遊行」將於今天下午2時登場，包括多名同黨北市議員和前副總統呂秀蓮都將出席力挺，一起穿綠衣「守護台灣價值、捍衛國家首都」。

有意參選台北市長的姚文智認為，應發揚台灣價值，展現良善治理，從Chinese Taipei奮力邁向Taiwan Taipei，邀大家一起為「台灣價值、翻轉台北」而走，解決松山機場和台北大巨蛋問題，建設真正的國家首都。

「422機蛋大遊行」隊伍從22日下午1時30分在台北市民權公園集合，下午2時沿民權東路四段出發，行經松山機場，沿光復北、南路再接忠孝東路四段至大巨蛋，最後預計下午3時抵達國父紀念館，再由關心「機蛋」的各界人士發表演說。

初估除有21名現任市議員參加遊行外，還有4名提名新人也會到場，另同樣有意參選台北市長的呂秀蓮也表態會出席。

遊行安排四大特色隊伍，分別為「國家首都」隊，由姚文智與民代領軍出發；其次為「夢想城市」隊，「夢想社區」團體以森巴嘉年華式鼓動民眾熱情參與；「眾神護台北」隊由地方軒社神將和Q版三太子參與；「幸福台北」隊是邀請寵物、運動等特色團體加入。

最後抵達終點國父紀念館時，姚文智、出席來賓和表演團體都將上台發表演講。

為因應「422機蛋大遊行」，台北市警察局日前也說，今天下午1時起至4時止，針對民權東路及光復南、北路等路段，將進行交通管制。

姚文智松山機場台灣價值

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