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蘇貞昌：相信陳菊定會大力幫忙

2018-04-21 23:51聯合報 記者陳珮琦林河名／連線報導

新北市長參選人蘇貞昌（中）昨參加新北市苗栗同鄉會會員大會，用客家話博感情。 記者...
新北市長參選人蘇貞昌（中）昨參加新北市苗栗同鄉會會員大會，用客家話博感情。 記者陳珮琦／攝影
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將代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌昨天表示，是總統府秘書長陳菊勸他站出來，相信陳菊不會在旁邊樂得清閒，一定會大力幫忙；至於由陳菊擔任競選總部主委，蘇貞昌說，馬英九時期的總統府秘書長廖了以，也擔任胡志強競選台中市長的總督導。

陳菊出任總統府秘書長的人事令昨天生效，她第一個行程是前往佛光山拜會，星雲法師親自接待，還贈字「仁心仁德」給陳菊。

由於蔡總統極為推崇並倚重陳菊，外界認為陳菊將是最有實權的秘書長，但近日除了出任蘇貞昌競總主委引發違反行政中立的爭議，陳菊也被質疑未來是否會插手政務；黨政高層表示，陳菊是受人敬重的民主前輩，熟知政治倫理與分際，不可能直接指揮部會。

對於陳菊是否已答應幫忙，蘇貞昌說，是陳菊勸他站出來，一定會大力幫忙。除了陳菊、民進黨選對會召集人林錫耀等黨內重量級大咖相助外，蘇貞昌更說，已安排時間要去拜訪前行政院長游錫堃，一定要借重游錫堃的力量，團結打這一戰。

蘇貞昌昨天到樹林濟安宮參加保生大帝聖誕活動，他說，保生大帝一定知道他的人生劇本怎麼寫，他自己沒有辦法偷看，相信保生大帝一定會了解他一心想要做事，也知道新北需要發展，保生大帝一定會保佑。

至於昔日重要幕僚，像行政院長辦公室主任黃致達、總統府副祕書長幕僚李懷仁、前辦公室主任吳祥榮，以及現任桃園市新聞處長張惇涵、主祕翁世豪、新竹市文化局長廖志堅等人是否歸隊？蘇貞昌表示，不能一下子統統叫回來，因為當地也有需要，人才無所不在，就看領導人怎麼發掘。

陳菊蘇貞昌總統府星雲法師胡志強

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