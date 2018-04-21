為何被指麻煩？ 柯文哲：去問柯建銘

台北市長柯文哲（中）昨天出席松山慈惠堂舉行的萬人淨山健行活動時做暖身操。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

針對民進黨立法院總召柯建銘日前表示，台北市長禮讓柯文哲是大麻煩；柯文哲昨天末正面回應，只說為何被指是個麻煩，應該要問柯建銘。柯建銘昨天進一步指出，民進黨與柯文哲過去合作愉快，現今基層黨內有雜音，至於將採徵召或禮讓，相信蔡英文總統會有智慧決定，近期內就會揭曉。

新北市長朱立倫指出，民進黨作了太多政治考量，反倒無法取得民眾的認同，因為完全是政治算計，缺乏政黨的立場，不是大家所期待的執政黨。

對於台北市是否禮讓柯文哲，民進黨內意見不一；由於行政院前院長蘇貞昌於二○一○年在保安宮宣布參選台北市長，行政院長賴清德昨天前往參拜時，被問及是否想參選台北市長，賴清德說，是參加保生文化祭。

對於柯建銘說，「禮讓柯文哲是大麻煩」，柯文哲昨天笑說，他和柯建銘是好朋友，他們都是新竹來的，認識廿年以上，有時候，雖然覺得朋友很麻煩，但還是可以當朋友。媒體再追問，既然是朋友，柯建銘為何覺得他是麻煩，柯文哲說，「那你要問柯建銘，怎麼會是問我？」

柯建銘說，柯文哲有個人魅力和特質，但最大的問題是「口無遮攔」，也是目前所面對的麻煩。他常勸柯文哲，政治是要朋友愈來愈多，不是去得罪每一個人，應該要忍耐，不宜多言。

柯建銘說，民進黨這次在台北市是採徵召或禮讓的策略，目前各類聲音與思考都有，交由選對會協助分析，相信蔡總統會有智慧來決定。