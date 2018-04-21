大巨蛋僵局衝擊選情 柯營冷處理

2018-04-21 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



停工三年的台北大巨蛋，已成為台北市長柯文哲的沉重負擔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大巨蛋停工快三年，因選舉再度成為話題，北市府及遠雄昨都表示，大巨蛋的處理方向，仍要依法、依契約進行。

柯文哲陣營指出，由於北市府認為遠雄處理大巨蛋是採拖延戰術，不送件到都審會討論，導致柯市府缺乏處理空間，呈現一個僵局；因此，對於選情的衝擊，必須視後續情勢的變化，目前只能冷處理。

民間團體去年在北市府推出「i-Voting新制」後，即提出大巨蛋解約一案，通過三千人覆議門檻。北市府傾向先舉辦公聽會，視民意如何再決定是否進入i-Voting，北市府體育局及研考會為此追加九十八萬元預算辦理公民陪審團，市議會不滿預算還未通過議會審查，市府就對外招標，刪除預算，大巨蛋i-Voting也未進行。

北市府發言人劉奕霆昨表示，不管是i-Voting或其他方式，都是讓民眾表達意見的管道，但市府的立場是要在符合公安前提下，依法定程序進行。目前遠雄將變更設計案撤件，市府希望遠雄能盡速再送件，讓復工程序繼續進行。

遠雄發言人楊舜欽表示，不論民眾意見或市府的決定，只要是依據法定程序及契約的，遠雄都尊重。至於是否如北市府希望重新送件到都審會，要看中央機關對於法令釋疑的說法再決定，需不需要都審應是在會前有共識，不是等案子進到都審會後再爭執。