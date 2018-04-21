選舉加溫大巨蛋再掀熱議 柯文哲成箭靶

隨著選舉逐漸加溫，大巨蛋何去何從，再度引發熱議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

停工三年的台北大巨蛋，已成為台北市長柯文哲的沉重負擔，如今，隨著選舉逐漸加溫，大巨蛋何去何從，再度引發熱議，有意角逐台北市長的參選人，紛紛提出解決爭議的各種主張，將矛頭對準柯文哲的意味相當濃厚。

爭取民進黨台北市長黨內提名的立委姚文智，今天將發起機蛋大遊行，他號召民眾從松山機場遊行至大巨蛋，表達「廢松機變公園」的訴求，他在各項文宣上更強調，解決巨蛋的方法只有二個，「一是換遠雄，二是換市長」。

台北市長擬參選人李錫錕則在大巨蛋旁，展開十二小時馬拉松式網路直播，他提出區塊鏈投票主張，表示只要九個月，即可解決大巨蛋爭議。

國民黨台北市長黨內初選辯論昨天登場，如何解決松山機場和大巨蛋成為攻防焦點；鍾小平認為，應該先完工，再扣住大巨蛋的使用執照，與遠雄重啟談判，「讓趙藤雄看得到吃不到」。

丁守中則說，應讓大巨蛋先蓋完，否則，除鏽等停工修繕，就要花十七億元，市府光違約賠償金就高達三百五十億，根本賠不起，應先完工再掌握使用執照，與遠雄展開談判。至於松機，二○二五年第三航廈才完成，現在搬不行，但可提早規畫。

孫大千說，大巨蛋至今無法解決，已經是私人恩怨和太多政治考量，應該依照合約，該續建就建，該解約就解；但若建完，未來一定要能打棒球，有美國職棒的規格和舉辦演唱會。遷移松機部分，因第三航廈完成時，已經超過市長的任期，無法做政策規畫，現在說不負責任。

張顯耀則表示，他若當選台北市長，三個月內請專家學者研究，再向議會做專案報告，決定改建、續建或拆蛋。至於松山機場部分，遷走後，將打造台北曼哈頓特區外，其他都做中央公園，留給市民更多活動空間。