隨機街訪／藍北市4將知名度 僅丁在北投勝柯

2018-04-21 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



國民黨台北市長初選電視辯論會昨舉行，主辦電視台規畫隨機街訪，比較4名擬參選人與市長柯文哲的知名度，柯大幅領先。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

國民黨台北市長初選首場電視辯論會，主辦單位中天電視設計「彩蛋」橋段，隨機街訪，針對黨內4名擬參選人和市長柯文哲，比較人氣和知名度，柯大幅領先。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，柯握有許多現任資源與曝光機會，並不意外，黨部已規畫好初選後一連串宣傳策略。

主辦單位街訪地點包含北投市場、動物園，以及藍營票多的成功國宅、年輕人經常出沒的信義區，106票裡，柯拿下64票，其次為丁守中32票、鍾小平6票，張顯耀、孫大千各有3票、1票。丁守中僅在選區裡的北投市場人氣贏過柯，多了7票。

孫大千表示，他的行銷都放在網路平台，宣傳上較吃力；鍾小平說，被民眾評為「嘴砲」代表民眾認為他很會講話，這也是一場「嘴砲王對幹話王」的戰爭，幹話王就是柯文哲。

丁守中則說，北投市場的票比柯多，說明愈了解他的人愈知道他的好，他並比喻自己是大金融風暴下的績優股，「一定會上去的」。

張顯耀則對街訪橋段有意見，他說，這和2個月來接觸到的選民反映有出入，簡易街訪票數結果恐帶風向影響初選，很不妥。

黃呂錦茹表示，黨中央規定初選不得辯論，這次是4名擬參選人利用取消政見發表會的經費自行舉辦，街訪「彩蛋」事前未被告知，契約也沒載明，她雖覺得不妥，但已播出，第二場不會再發生。