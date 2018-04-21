國民黨北市長初選辯論 批柯也互酸

國民黨台北市長初選昨進行首場辯論，擬參選人孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀均出席。鍾小平砲火猛攻丁守中，大酸「連吳思瑤都選不過」，如何選贏市長柯文哲；丁大多冷回應，他說要顧全大局，不希望「網內互打免費」，強調國民黨要團結。

丁守中（左起）、孫大千、鍾小平、張顯耀，出席自辦電視辯論會。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

批柯也是昨天辯論重點之一。在交互詰問中，丁守中請對手列出柯文哲最大的3項缺點，而孫大千則要對手舉出柯文哲的優點，他認為如此才能知道柯的缺點。鍾小平直言很難找出柯的優點，張顯耀則說，要分參選前和當選後，選前柯是政治素人，很多市民喜歡他，形象清新和其他政治人物不一樣。

國民黨台北市長初選昨天舉行電視辯論會，丁守中（左起）、孫大千、鍾小平、張顯耀不僅攻柯互嗆，也各抒理念。記者林俊良／攝影 分享 facebook

丁說，柯文哲讓白色力量執政有很好的對比，原本大家對白色力量有期待，但柯的執政卻是讓大家認清白色力量，不能做市長。

鍾小平的詰問提問則直指對手丁守中，質疑丁支持同婚修民法、反核和砍年金，丁守中不慍不火，解釋自己同婚議題是贊成立專法、反對不安全的核四，以及溫和修改年終慰問金。張顯耀、孫大千也都利用自己的回答時間替丁守中解圍，認為鍾小平誤會了。

結論時，張顯耀說，20多年前在巴黎念博士，這次參選市長，希望能將巴黎看到的帶到台北，北市要翻轉，經濟、市政都要翻轉，要有台北曼哈頓特區計畫，來支撐台北經濟。

鍾小平則表示，他當選後0至5歲托育會採百分之百公托且免費，房子則會從現在只租不賣變成只賣不租，目標是讓年輕人買得起房子。

孫大千則將重點放在政治、選舉改革。孫說，柯文哲最近因一些爭議提出2個呼籲，一是公布競選收支帳目，二是不對外募款，他同意柯的呼籲，還提出包含不募款、不請客送禮、不掛看板旗幟等「15不」，若大家都能做到，台灣政治就有改革的一天。

最後進行結論的丁守中將重點放在政見上，包含推動都更、一坪換一坪、恢復重陽敬老金並推出更多福利措施，以及大幅招商引資建設台北。