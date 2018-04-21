濟安宮「巧書房」開幕 蘇貞昌講故事

2018-04-21 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



蘇貞昌（左2）為小朋友說「灰姑娘」童話故事，誇張肢體語言吸引小朋友目不轉睛聆聽。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動後，為立委女兒蘇巧慧在濟安宮後方迴廊打造的「巧書房」開幕助陣，還在「巧書房」為小朋友們說起灰姑娘故事，逗得現場笑聲不斷。

濟安宮昨天舉辦保生大帝聖誕活動，內政部長葉俊榮、新北市副市長李四川與蘇貞昌和立委蘇巧慧與吳秉叡都出席。蘇貞昌說，過去當縣長時經常來樹林濟安宮，去年有來，今年也有來，「不是選舉的時候才來」。蘇貞昌看著一旁李四川也打趣著說，李四川讓他很感動，工程專業人才，人緣特別好，「也許你出來選，我就不敢選」，瞬間全場一片笑聲。

蘇巧慧在樹林濟安宮後方迴廊打造的「巧書房」昨天也舉行開幕，蘇貞昌不僅送氣球給參加裝扮遊行的小朋友，還為小朋友說灰姑娘的故事，用低沈沙啞的招牌嗓音問在場小朋友：「到了十二點，馬車會變成什麼？馬會變成什麼？」逗得家長和小朋友哈哈大笑。

蘇巧慧說，以前父親的聲音沒有這麼沙啞，還可以講得很好聽，錄音帶還保存到現在，有機會的話可以放給大家聽。她並說，蘇貞昌講故事也很認真，像灰姑娘故事中的「噹噹噹十二鐘響」，他一定要噹完十二響，做事真的很認真。她也很希望透過這活動，讓更多爸媽可以一起讀故事給小朋友聽，增進親子互動。