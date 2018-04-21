三重辦里長座談 侯友宜倡發展社區App互助

2018-04-21 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



侯友宜（圖中站立者）提出發展一套App想法，由里長領導讓社區內民眾擁有互助的模式。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜，昨前往被綠營視為大票倉的新北市三重區，並一連安排2場里長座談會。侯友宜說，將以里長為主發展一套App形成互助會，將社區的力量發揮到最大，運用科技連接人與人。

侯友宜說，過去擔任副市長在市府開會時，有年輕的家長開會開到一半要回家帶小孩子，常說「安親班時間要結束了」，也想到有些長輩沒有辦法接送，現今科技發達，因此興起「研發App」，把社區的人連接在一起的想法。

侯友宜指出，社區內有些人有空、有些人沒有空，若能互相幫忙接送、照顧一下，社區的連結就會很強；若是比較少幫忙的人，就可利用假日帶領大家遊玩，用聯絡感情方式相互照顧，很多老人家、小孩都可以受到照顧。

「科技把人與人連接起來」，侯友宜指出，里長熟悉社區裡面的民眾，因此扮演推動App的角色，利用連接的關係增進情感，而里長在第一線幫助民眾，也要有良好的辦公空間，以三重仁義里的辦公室，就是社會住宅的公益回饋空間建置。

侯友宜說，經常來三重，也跟里長都是很好朋友，三重是很有感情的地方，和里長辦座談會希望看還有哪些事情可以做得更好，雖然三重市政建設做很多，仍有需要打拚的地方，會和里長、議員一起把三重建設做得更好。