3327萬！黃偉哲初選經費 遭質疑「報少」

民進黨台南市長參選人黃偉哲在臉書公布初選經費支出表。 圖／擷取自黃偉哲臉書 分享 facebook

高思博：若非說謊 就是經費來源有問題

立委黃偉哲代表民進黨參選台南市長，在臉書公布初選經費支出表，包括行政、活動、文宣等共3327萬元，黃的競選辦公室發言人郭國文說，經費來源有借款、個人存款，都依法向監察院申報。但行政院前政務委員高思博昨怒斥，如果不是公然說謊，就是經費來源有問題。

高思博（站立右一）參加佳里區婦女會慶祝母親節活動。 記者吳政修／攝影 分享 facebook

黃偉哲公布的初選經費支出中，行政費支出包括180萬元的人事費用、網路廣告費58萬元、電台廣播77萬元、看板廣告費用667萬元、文宣品製作費598萬元等3327萬元，其中經費來源為借款1700萬元以及個人存款900萬元，扣除支出後，尚有未付款約727萬元。

黃秀霜：疑有私人廠商贊助

國民黨市長參選人黃秀霜說，民進黨把初選當大選在打，實質花費不可能這麼少，光是看板、媒體廣告費用就絕對不只如此，可合理懷疑有私人廠商贊助。

陳子敬：為民服務為何要花那麼多錢

「只有報少，不會報多！」以無黨籍參選市長的南市前警局長陳子敬表示，真正要為人民服務為何要花那麼多錢，市民真的要支持這樣的人來當市長嗎？他認為應該是提出好的理念、政見讓大家選擇。

高思博昨天到佳里參加婦女會活動，他說，從黃偉哲看板與文宣品來看，顯然是「過低」，但除非是能拿出證據，否則就變成各說各話，因為金額「過低」，他不相信是借款與自己花的，認應有接受捐款。