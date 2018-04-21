藍營北市長初選電視辯論 4人闡述理念

2018-04-21 20:15 中央社 台北21日電



國民黨台北市長初選選情至今平和，孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人協調同意舉行兩場自辦辯論會，首場今天登場。 聯合報系資料照片／記者楊正海攝影 分享 facebook 國民黨台北市長初選首場電視辦論會今天登場，4位參選人闡述理念。丁守中說會勤走基層，鍾小平表示會尊重民意，孫大千指出會讓選民更了解自己。張顯耀說走訪基層，民眾熱情回應。

中國國民黨台北市長初選，包含台北市議員鍾小平、前立委丁守中、孫大千、前大陸委員會副主任委員張顯耀已完成登記，並在今天及28日各辦一場北市市長初選電視辯論會。

辯論會中，舉辦的中天電視台拿出在北投市場、動物園、信義區、成功國宅的隨機街訪發現，民眾投給柯文哲有64票、丁守中32票、鍾小平6票、張顯耀3票、孫大千1票，街訪民眾皆不太認識張顯耀、孫大千，對鍾小平的看法則是常上電視，對丁守中較多正面反應。

丁守中在電視辯論會中表示，有些民眾還不認識自己，會勤走基層；至於鍾小平提到丁守中曾選輸民進黨立委吳思瑤，丁守中說，前總統陳水扁也曾打輸選戰，相信自己有能力。

孫大千說，這次黨內初選自己不走傳統模式選舉，盼以數位平台降低競選經費，且過去都在桃園擔任立委，在台北市要拓展知名度有一定難度，未來會讓選民更了解自己。

張顯耀則認為隨機街訪的可信度不高，他說，接受民眾看法，近期自己勤走訪基層，攤販都很熱情回應。

鍾小平說，若是在中正萬華選區，自己民調票數會比丁守中高，但尊重民意，雖然民眾認為自己是嘴砲王，但柯文哲才是幹話王，下一屆選舉是嘴砲王和幹話王的戰爭。

在參選人交互詰問時，鍾小平仍質疑丁守中過去曾參加反核四大遊行等行為，丁守中回應，自己只是關心，沒核安就沒核四，認為鍾小平斷章取義，並在辯論會一一回應疑慮。

張顯耀會後受訪時說，主辦單位在街頭訪問民調，跟自己在基層拜票狀況有落差，不認為柯文哲可獲得很高支持度，民調對民眾會有引導作用，希望下次辯論會可避免。

丁守中會後受訪指出，不會覺得鍾小平在辯論時針對自己，誤解說明清楚就好，畢竟國民黨要團結。

國民黨台北市黨部日前決議，在4月21日、28日各辦一場北市市長初選電視辯論會，至於民調時間從29日至5月1日，5月2日公布結果決定人選。