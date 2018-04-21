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【即時短評】一場沒有主角的電視政見辯論

2018-04-21 18:15聯合報 記者李光儀╱即時報導

國民黨台北市長初選選情至今平和，孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人協調同...
國民黨台北市長初選選情至今平和，孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人協調同意舉行兩場自辦辯論會，首場今天登場。 聯合報系資料照片／記者楊正海攝影
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國民黨台北市長初選自辦政見辯論今天登場，四位擬參選人丁守中孫大千、張顯耀和鐘小平上場各抒己見，希望在下周的民調裡，獲得台北市民支持。僅管四人都施展渾身解數大談對台北市的施政願景，但不可否認，整場辯論下來，呈現的仍然是一場「沒有主角的辯論」。

四位擬參選人都不是政壇新人，過去表現，常其關注政壇者也都知之甚詳。若論整體表現，四人大約也都符合一般預期：丁守中沈穩老練，孫大千口才便給，張顯耀條理分明，鍾小平攻擊性十足。但除此之外，四人所談的內容，則很難說有甚麼特別動人的亮點。

在市政建設方面，話題不外圍繞在大巨蛋、松山機場、城市經濟等；僅管沒有人表現得「出格」，但相關話題早就在各種討論裡被一再提及；倒是在交叉詰問裡，「隱藏版」的主角終於出現：孫大千問的，是柯文哲的「優點」，丁守中問的，是柯文哲的「缺點」。這也才給了擬參選人們自由開火的空間。

只是這樣的自由開火空間，正凸顯了四人在這場選戰裡的困境：目前藍軍不免質疑，在目前參選人裡，到底有沒有足以和柯文哲一戰的人選？就算在辯論場上表現較優，對於初選甚至大選結果又有多少影響？在隱藏版的主角柯文者陰影下，四個人的身影也就模糊了。

總體而論，除了張顯耀在交叉直詢時用「搶版面式」的問題問題問其他三人，對自己涉入共諜案的看法，可能會引發兩極不同反應，其餘無論在申論、交叉直詢或媒體提問上，大概都只能用「中規中矩」來形容，當然也很難評斷甚麼勝負了。

只是無論國民黨或四位選將都應該深入思考的是，面對這樣一場艱困的選戰，倘若只是「中規中矩」，要如何扭轉劣勢？鍾小平在辯論裡說，若國民黨台北輸了，新北「侯友宜贏了又如何？」這話或許中肯，但答案其實更應該由四位擬參選人來回答。

國民黨台北市長初選電視辯論會今天下午於中天電視台舉行，電視台針對丁守中、張顯耀、...
國民黨台北市長初選電視辯論會今天下午於中天電視台舉行，電視台針對丁守中、張顯耀、鍾小平、孫大千等4名擬參選人進行隨機街訪。 聯合報系資料照片／記者翁浩然攝影
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孫大千丁守中柯文哲

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