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影／藍北市長初選辯論 先轟柯P再互嗆

2018-04-21 16:55聯合報 記者林洧旭╱即時報導

國民黨將在月底進行台北市長初選民調，預計5月初就會公布台北市長參選人，21號下午先舉行初選辯論會，4位初選參選人針對台北市的經濟、雙城論壇和大巨蛋等進行答辯。前立委丁守中一開始就先喊出：柯文哲不下台台北市不會好，不過市議員鍾小平以丁守中為目標，先嗆他連立委都選不贏。

國民黨台北市長初選辯論會登場，4位參選人先禮後兵。攝影／記者林洧旭
國民黨台北市長初選辯論會登場，4位參選人先禮後兵。攝影／記者林洧旭
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丁守中雙城論壇鍾小平

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