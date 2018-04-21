被指是民進黨大麻煩 柯文哲：要問柯建銘

2018-04-21 16:49 中央社 台北21日電



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照片／記者魏莨伊攝影 分享 facebook 民進黨立院黨團總召柯建銘昨天說「柯P問題是很大的麻煩」，台北市長柯文哲今天表示，他與柯建銘認識超過20年，交情很好，；對於為什麼被指是個麻煩，他說，這個問題要問柯建銘。

民進黨是否推北市長參選人備受矚目，柯建銘接受廣播節目專訪時說，到目前為止，「柯P問題是民進黨很大的麻煩」，現在情勢愈來愈趨向於逼民進黨提名的味道。

近來，柯文哲在的場合上，很少看到綠營議員現身，柯文哲上午出席松山慈惠堂「孝親感恩成年禮」後受訪表示，他在儀式中也發現，「怎麼旁邊都是國民黨的」；至於綠營議員，「他們都在入口處發瓶裝水」。

上午在慈惠堂登山口的民進黨籍市議員許淑華表示，她並未刻意避開柯文哲，只是因為每年慈惠堂辦活動時，登山口都是人最多的地方，才選在登山口發水，與民眾互動。

對於爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智發起「422大遊行」，許淑華表示，她明天會參加。

許淑華說，市政議題歸市政議題，她為了替選區的大巨蛋議題發聲，決定參加遊行，不知道為什麼會牽涉反柯文哲或柯黑的議題，「我覺得其實不是很應該」。

此外，媒體近來又揣測行政院長賴清德是否會參選台北市長。對此，柯文哲表示，這種揣測「就是在亂他的啦。」

柯文哲表示，如果一年前這還有得討論，「他都已經當行政院長，你們就不要鬧他了。」