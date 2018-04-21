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是否禮讓柯文哲 柯建銘：總統有智慧解決

2018-04-21 16:06中央社 新竹市21日電

記者今天再度追問柯建銘的想法。他回應，指出柯文哲最大的問題是「口不遮攔」，柯P有...
記者今天再度追問柯建銘的想法。他回應，指出柯文哲最大的問題是「口不遮攔」，柯P有他的特質與個人魅力，但政治上，他常勸誡柯P說「政治是要朋友越來越多，而不是去得罪每一個人」。 聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影
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年底台北市長選舉，民進黨要自提人選還是禮讓柯文哲，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，目前為止還沒有明確作法，相信總統蔡英文與選舉對策委員會有智慧解決這個問題。

柯建銘今天出席民進黨新竹市黨部舉辦新竹市議員候選人參選記者會，他受訪表示，過去民進黨和柯文哲的合作都很愉快，目前民進黨內部有很多雜音，情勢有逼著民進黨自己提名的味道。

「他就是口無遮攔。」柯建銘說，柯文哲有強烈個人特質與魅力，但政治路上是要朋友越來越多，而不是得罪別人。

柯建銘常跟柯文哲說，講話時要多思考，要忍耐、不宜多言，他認為這是柯文哲目前的麻煩，至於是要自提人選或是禮讓，目前還無明確作法，相信蔡總統與選對會有智慧解決。

此外，民進黨新竹市黨部今天舉行「世代合作，幸福接力」議員候選人參選記者會，召集全市12位議員參選人，爭取連任的新竹市長林智堅，以及將會投入區域立委選舉的新竹市議會黨團總召鄭宏輝也出席，柯建銘到場為他們站台。

柯建銘致詞指出，這次新竹市議員選舉，民進黨推出1/2新人，1/3女性，1/4客家人的「黃金比例」組合，未來不只有世代交替，更有老中青三代組成的幸福團隊接力，共同承擔建設竹市的重責大任。

市長林智堅表示，這次民進黨在新竹市推出擁有豐富政治經驗的6位資深議員，包括鄭貴元、曾資程、劉聲正、施乃如、李妍慧與林盈徹；另外6位新人則為立委柯建銘特助鄭美娟、新竹市長前辦公室主任賴稟豐及劉康彥、前市長秘書曾文濤及陳建名，前竹市府社會處長陳雪慧，盼團隊能「全壘打」，共同完成幸福接力賽。

民進黨柯建銘柯文哲

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