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鍾小平：韓國瑜在高雄會當選、打敗陳其邁

2018-04-21 15:45聯合報 記者翁浩然╱即時報導

國民黨台北市長初選電視辯論會今天下午於電視台舉行，電視台也安排讓台北農產運銷公司前總經理、國民黨高雄市黨部主任委員韓國瑜詢問丁守中、張顯耀、鍾小平、孫大千等4名參選人，如何解決北農公司股份問題、拿捏公司照顧農民與市民的平衡點。

首先回答的張顯耀表示，韓現在在高雄，他當選市長一定會請韓回來擔任北農董事長兼總經理，讓韓放手解決北農問題；北農股份結構本來就有問題，董事長由北市府派任、總經理則由農委會，但這次出現休假三天風波就是地方與中央互踢皮球，市長柯文哲為了選舉不敢處理；但他敢處理，當選市長後一定要求中央讓韓兼任董事長、總經理來處理。

丁守中則說，他任市長絕不會任用現任北農總經理吳音寧這樣的外行，一定任用專業，也會跟中央協調買回股權，讓北市府當家做主。他也不會像柯文哲要花7年140億元去改善北農，他當市長，會把北農遷移到台北港物流中心，與新北合作，海陸空運輸也都方便，更能便宜快速建立首都農產品批發中心，華中河濱公園也可變成國際農產精品中心，帶動地區發展，規畫要有前瞻性。

孫大千表示，若當選市長，會立刻編列運算讓台北市府有北農公司過半股權，也會秉持專業任命原則，讓有能力的人任職北農要職；而他現在的選區八德大溪就是北台灣最大溫室蔬菜的生產地，因此能了解農民的困苦，未來希望結合北台灣農會與北農力量，利用大數據達到整體產量的供需平衡，避免農民、消費者損失。

最後回答的鍾小平指出，韓應該沒機會被請回來，因為韓在高雄會當選、打敗陳其邁；國民黨流傳一句話「北小平、南國瑜，北高連線，藍天再現」；北農問題是政治分贓結果，因為柯文哲要蔡英文禮讓台北市長，才對吳音寧人事照單全收，搞得天怒人怨；另外，「丁丁」比「平平」外行，北農的事情都是台北市長的意志可決定，根本不用買股份。

北農農民柯文哲

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