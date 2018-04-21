藍北市長初選辯論 鍾小平批其他3人不夠格

2018-04-21 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國民黨台北市長初選辯論會今天下午1時30分在中天電視台舉辦，參選人丁守中、張顯耀、鍾小平、孫大千依序抵達，4人穿著也有些許出入，丁、孫衣著正式，都穿西裝打領帶，張與鍾則沒有領帶，另外，鍾還因為聽說攝影棚背板是黑色的，特別穿灰色西裝；張則有妻子陪同；4人也陸續接受媒體訪問。

最先抵達的丁守中表示，國民黨應該要團結，一起爭取台北市長勝選；今天他的重點會放在城市願景，因為柯文哲施政太糟糕，耽誤台北3年，「這樣的市長一定要讓他下台」。

張顯耀說，應該透過辯論比賽反映出參選人特質，黨內初選辦電視辯論會要熱熱鬧鬧，讓外界大眾都知道國民黨在辦初選；國民黨在野太久了，要用辯論「把國民黨的氣勢帶出來」。

鍾小平說，今天重點放在搶救中華民國與台北，因為柯文哲倒行逆施（逆行倒施）快讓城市滅絕了；另外，他深根北市奮戰3年，黨內其他3名參選人「都不在」，張應該留高雄對陳其邁、孫大千應留在桃園對鄭文燦、丁連吳思瑤都選不過，怎麼選得過柯文哲？