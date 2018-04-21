藍初選辯論先轟民進黨 孫大千：有勇氣就快提人選

2018-04-21 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長黨內初選，今天進行孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人自辦電視辯論會，辯論前孫大千先轟民進黨不提人選，卻藉著國民黨黨內提名程序時間來拖延，民進黨若有勇氣就儘快提自己的人選。

孫大千說，民進黨這段時間對提名人選的說詞都是藉口，說要等國民黨的人選確定，其實一個有骨氣、有志氣、有勇氣的政黨，應該勇敢提出自己人選，不應藉由國民黨黨內初選程序，拖延自己的提名人選。