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藍初選辯論先轟民進黨 孫大千：有勇氣就快提人選

2018-04-21 13:42聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨台北市長黨內初選，今天進行孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人自辦電視辯論會，辯論前孫大千先轟民進黨不提人選，卻藉著國民黨黨內提名程序時間來拖延，民進黨若有勇氣就儘快提自己的人選。

孫大千說，民進黨這段時間對提名人選的說詞都是藉口，說要等國民黨的人選確定，其實一個有骨氣、有志氣、有勇氣的政黨，應該勇敢提出自己人選，不應藉由國民黨黨內初選程序，拖延自己的提名人選。

孫大千還說，如果民進黨有優秀的人選，早就提出來了，但他還是祝福民進黨，儘快找出人選出來。

國民黨台北市長黨內初選，今天進行孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人自辦辯...
國民黨台北市長黨內初選，今天進行孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4擬參選人自辦辯論會。記者楊正海/攝影
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