選議員照片修過頭合規定？國民黨：猴別P成馬就好

2018-04-21 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨參選雙北市議員新人，接連遭爆初選競選照修圖過頭，與本人「相似度」偏低，被戲稱已涉「選舉詐騙」，也引發合法性質疑。國民黨組發會表示，「只要不要把猴子P（指修圖）成馬」，照片還認得出是誰就沒問題。

國民黨縣市議員提名作業要點規定，登記參與初選時，應繳本人「最近3個月內」半身彩色相片。但長期以來，不僅現任議員多沿用過去參選照片登記，有些照片甚至已用好幾屆，已有辨識落差；須提前起跑新人，也早早就拍妥個人照，規定難落實。

組發會表示，當然希望參選人繳交的照片「年代不要距離太遙遠」，但因實際拍照日難以舉證，實務上最後還是會以「能不能認出是本人」為準。

國民黨組發會主委李哲華也說，參選人繳交照片也不會打上日期，只要與現在比沒差很多，會從寬認定，但「至少要認得出來」，若真有辨識疑義，會退件要求重新補件。

現行公職人員選罷法與正副總統選罷法也僅規定，候選人登記時要繳交「脫帽正面半身光面相片」，沒有3個月內拍攝限制。組發會說，過去登記不分區立委名單時，確實曾因候選人繳交照片「太藝術」，遭中選會退件要求重補，但也無罰則。

但繳交相片除拍攝期限外，若參選人將舊照在登記前3個月內完成修圖，甚至修圖過頭，像被揶揄站在看板前像「阿嬤幫孫女競選」的台北市議員擬參選人王致雅，或被戲稱與競選照是「大叔與大學生」差別的新北市議員擬參選人葉元之，是否合乎規定？

組發會表示，照相館在拍證件照時，也會做簡單的初修，黨提名要點也沒規定登記時所繳的個人照片不能修圖。