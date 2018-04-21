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府秘書長任競選主委惹議 蘇護菊：馬時代廖了以也操盤選舉

2018-04-21 13:31聯合晚報 記者陳珮琦／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午到樹林濟安宮參加保生大帝聖誕活動，蘇貞昌說，保生大帝一定知道他的人生劇本怎麼寫，他自己沒有辦法偷看，所以相信保生大帝一定會了解他一心想要做事，也知道新北需要發展，所以保生大帝一定會保佑，一定會幫忙。

總統府秘書長陳菊擔任競選主委遭批評行政不中立，蘇貞昌說，有人在罵人的時候不檢討自己，過去在馬英九時代，總統府秘書長廖了以就擔任胡志強選市長競選總部總督導，「所以有人大概時光錯亂、有人大概急著罵人」，民主政治需要大家互相尊重，良性的競爭，而不是無謂的謾罵，更不是顛倒是非黑白扭曲真相來批評別人。

蘇貞昌並表示和陳菊的多年交情，「她勸我站出來，我相信她不會在旁邊自己樂得清閒，她一定會大力幫忙。」而不只是陳菊幫忙，他希望每一個新北市民頭家大力幫忙，想要讓新北市改變的人，更是大力站出來，大家一起來，讓新北好將來。

對於民進黨總動員助打選戰，蘇貞昌表示，各方都想改變新北，讓新北更好，也看到過去他為台北縣做事的情形，所以從各方面來幫忙，包括這些年來跟很多年輕朋友一起，有很多好的構想，將一一推出來讓大家指教。

蘇貞昌表示，就像當年他當台北縣長，不分黨派、不分地區，所以才能在台北縣每一鄉鎮都有特色，到今天這麼多人懷念，也才能到今天都有跨黨派站出來願意幫忙，因為過去的紀錄是未來最好的介紹信，過去的作為是未來的保證。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午到樹林濟安宮向保生大帝上香祝壽。記者陳珮琦/攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午到樹林濟安宮向保生大帝上香祝壽。記者陳珮琦/攝影
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蘇貞昌陳菊

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