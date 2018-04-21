遊行氣勢將影響提名？姚文智：要把台灣價值找回來

2018-04-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



積極爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智，明天發動422機蛋大遊行造勢，訴求換掉台北市長柯文哲，不過網路傳出有人在LINE群組發徵走路工的訊息，指出「04/22造勢遊行(非拍片)需著綠色服飾或綠色配件，費用500現金不用勞報，視覺需在25至45歲....」。對此姚文智上午批評是這是網路霸凌、造謠生事。

姚文智說，他有看到這則新聞，但把對方的LINE遮起來，他呼籲媒體應公開LINE，大家去跟他要500元，姚文智說，訊息中沒有公布是哪一個遊行，只說去某一個公園，走去國父紀念館，以為告不了他，這是網路霸凌、造謠生事的做法。姚文智強調，明天遊行，民眾報到後，可認捐100元去買Ｔ恤，走完全程。

外傳遊行氣勢，影響黨提名？姚文智說，很清楚的是，柯文哲做不好，價值背離過去的信念，所以遊行要把台灣價值、台北國家首都找回來，市政上尤其松機大巨蛋要講清楚，是否提名，黨中央都沒有提出任何評估條件和 協調方法，且每次都說沒有開始討論，「只好照照著我們的意志去執行」。

對於立院總召柯建銘認為民進黨應該要提自己人選，並說柯市長是大麻煩，姚文智笑稱，柯總召是高層，於有部分高層回心轉意了，現在態勢很清楚，民進黨支持者希望提自己候選人的聲音愈來愈強烈，已經回不去，他主張 趕快重啟初選機制，其他有意願的人選一起來做民調、辯論。