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影／柯建銘批民進黨大麻煩 柯P：我跟他是好朋友

2018-04-21 12:00聯合報 記者林洧旭╱即時報導

台北市長柯文哲21日參加萬人淨山活動，廟方致詞時祝福柯文哲高票當選，讓柯文哲急得揮手。

由於前一天民進黨黨團總召柯建銘受訪時坦承禮讓柯文哲是大麻煩，柯文哲對此則回應，兩人是20多年的好朋友，「有時候你也會覺得朋友麻煩啊」，輕鬆帶過；但又傳出台北市長將有強勁對手行政院長賴清德，總統蔡英文被問到此事也沒否認，柯文哲表示，賴清德已經當行政院長就不要鬧他了，他認為這個消息，完全就是來亂的。

台北市長柯文哲上午出席松山慈惠堂舉行的萬人淨山健行孝親感恩活動。記者林洧旭／攝影
台北市長柯文哲上午出席松山慈惠堂舉行的萬人淨山健行孝親感恩活動。記者林洧旭／攝影
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柯文哲賴清德民進黨

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