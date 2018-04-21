影／柯建銘批民進黨大麻煩 柯P：我跟他是好朋友

2018-04-21 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林洧旭 ╱即時報導



台北市長柯文哲21日參加萬人淨山活動，廟方致詞時祝福柯文哲高票當選，讓柯文哲急得揮手。