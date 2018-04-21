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禮讓柯文哲？朱立倫：民進黨太多政治考量了

2018-04-21 10:35聯合報 記者葉英豪╱即時報導

年底台北市選戰，民進黨是否禮讓柯文哲？引發民進黨立院總召柯建銘都覺得是大麻煩時，新北市長朱立倫表示，民進黨作了太多政治考量了，不是一個大家所期待的執政黨。

對於民進黨是否繼續禮讓柯文哲？朱立倫說，民進黨作太多政治考量，反倒無法取得民眾的認同，因為任何政黨都要有政黨了立場。

他說，作完全政治的算計，缺乏政黨的立場，不是一個執政黨大家所期待的。

平常忙於市政的朱立倫，在幫小寶貝裝扮的技巧上可一點也不馬虎。記者葉英豪／攝影
平常忙於市政的朱立倫，在幫小寶貝裝扮的技巧上可一點也不馬虎。記者葉英豪／攝影
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民進黨朱立倫柯文哲

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