禮讓柯文哲？朱立倫：民進黨太多政治考量了

2018-04-21 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



年底台北市選戰，民進黨是否禮讓柯文哲？引發民進黨立院總召柯建銘都覺得是大麻煩時，新北市長朱立倫表示，民進黨作了太多政治考量了，不是一個大家所期待的執政黨。

對於民進黨是否繼續禮讓柯文哲？朱立倫說，民進黨作太多政治考量，反倒無法取得民眾的認同，因為任何政黨都要有政黨了立場。