12小時馬拉松直播 錕P：9個月可解決大巨蛋

2018-04-21 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



為解決大巨蛋爛攤子，台北市長擬參選人、台大教授李錫錕舉行「我與巨蛋的12小時」馬拉松式網路直播，在大巨蛋附近進行，從早上10點到晚上10點，請市民為大巨蛋的未來提供意見。他也表示若當選台北市長上任，9個月內就可解決大巨蛋案。

李錫錕「錕 P」自提大巨蛋的解決方案。將以民主效能決策機制，由市民提案、專業評估、區塊鏈投票、市府執行。李錫錕說，如此方式可兼顧民主專業及市民參與，最後由市府執行市民決定的方案。

李錫錕寄送邀請函給台北市長柯文哲，邀請他出席直播回應大巨蛋問題。但柯P未出面。

柯文哲曾推iVoting解決大巨蛋，李錫錕說，他的區塊鏈投票可取代iVoting難以驗證與監督的黑箱。

李錫錕說，投票的方式，會使用區塊鏈的技術，建立線上的投票系統，只要用自然人憑證就可以輕鬆在家投票，每一個里辦公室，也會設立一個電腦投票站來協助市民順利參與投票。

此外，為了擴大市民的參與以獲得更精確的民意，也考慮對尚未取得自然人憑證的市民，編列預算提供一定程度補助，以鼓勵市民申辦自然人憑證。