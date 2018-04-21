蘇貞昌虧李四川 「你出來選我就不敢出來選了」

2018-04-21 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動，新北市副市長李四川也出席，蘇貞昌致詞說，李四川是工程專業人才，人緣特別好，其實很多人希望他出來選新北市長，「也許你出來選，我就不敢選。」全場一片笑聲，李四川則是笑著搖搖手。