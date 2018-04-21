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蘇貞昌虧李四川 「你出來選我就不敢出來選了」

2018-04-21 10:19聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動，新北市副市長李四川也出席，蘇貞昌致詞說，李四川是工程專業人才，人緣特別好，其實很多人希望他出來選新北市長，「也許你出來選，我就不敢選。」全場一片笑聲，李四川則是笑著搖搖手。

蘇貞昌說，過去當縣長的時候經常來樹林濟安宮，去年有來，今年也來，「不是選舉的時候才來」；蘇貞昌並說，剛剛司儀還為誰要先上台致詞傷腦筋，當然先是地方首長，再來是中央長官，「希望明年我能用市長的身分第一個上台講話。」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動，還新北市副市長李四...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動，還新北市副市長李四川（左）同台。記者陳珮琦/攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動，還新北市副市長李四...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午參加樹林濟安宮保生大帝聖誕活動，還新北市副市長李四川（左）同台。記者陳珮琦/攝影
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蘇貞昌李四川2018新北市長選舉

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