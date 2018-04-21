保安宮參拜是否為選台北市 賴清德：參加文化祭

2018-04-21 09:43 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾吉松 ╱即時報導



行政院長賴清德（中）上午一大早到台北市保安宮參拜，媒體問及來保安宮是不是要選北市長？賴清德笑稱「不是啦」，他是為了保生文化祭而來的，院長致詞表示時希望文化祭順利圓滿，也盼保生大帝可以讓台灣風調雨順、國泰民安、經濟發展。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德上午一早到台北市保安宮參拜，媒體問及來保安宮是不是要選北市長？賴清德笑稱「不是啦」，他是為了保生文化祭而來的，院長致詞表示時希望文化祭順利圓滿，也盼保生大帝可以讓台灣風調雨順、國泰民安、經濟發展。

保安宮參拜是否為選台北市 賴清德：參加文化祭

中央社/21日報導

行政院長賴清德今天早上前往大龍峒保安宮參拜，祈求行政院政務順利推動；對於媒體詢問參拜是否為了參選台北市長，他回應表示，是因為參加保生文化祭活動。

大龍峒保安宮「保生文化祭」是台北市宗教界盛事，20日開跑，今天將舉行開鑼式。廟方表示，賴清德原訂計劃參加晚上的開鑼式，但因另有行程，改為早上前往保安宮參拜。

前行政院長蘇貞昌2010年就在保安宮宣布參選台北市長的意願。面對媒體詢問來保安宮參拜是否表示也想參選台北市長？賴清德表示，是因為來參加保生文化祭。

賴清德參拜完後致詞表示，保安宮是台灣信仰中心；到保安宮參拜，代表行政院祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，也希望行政院順利推動政務，讓國家建設可以繼續進行，經濟發展壯大台灣，讓台灣生生不息、人民安居樂業。

行政院發言人徐國勇說，因為賴清德週末要回台南，因此無法參加保安宮的開鑼式。