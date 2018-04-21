號召422機蛋大遊行 姚文智強力反柯

民進黨立委姚文智（右三）昨天舉行「422大遊行」行前記者會，訴求「守護台灣價值、捍衛首都站出來」。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

爭取民進黨台北市長黨內提名的立委姚文智號召四二二機蛋大遊行，明天登場，台北市議員紛紛在臉書號召支持者一起走。姚文智說，已有近九成民進黨籍台北市議員協辦並動員民眾參加。

但民進黨籍的台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州，昨出面力挺台北市長柯文哲，在臉書上表態支持柯連任，揚言如果哪個民進黨議員參選人嫌自己票太多，繼續反柯、參加四二二遊行，他會號召旗下的所有家長會長，用選票抵制。

謝俊州說，柯為了教育，沒讓他們失望過；對此，柯文哲昨天受訪時低調表示，有時候抹黑、抹紅太過頭，還是會引起反彈。

姚文智在遊行的文宣上指出，「四二二站出來、和柯說ByeBye」，號召民眾從松山機場遊行至大巨蛋，表達「廢松機變公園」、「換遠雄、換市長」的訴求。

北市議員許淑華強調，四二二大遊行是對台北施政提出具體要求的遊行，外界勿以為是「柯黑」或「反柯」的遊行，像她對松山機場議題持不同意見，參加遊行是政策態度的表達。

姚文智則認為，謝俊州的話，只代表他個人，他尊重謝的態度，但議員要行使職權，也不是被謝嚇大的。也有議員說，柯的教育政策，像公幼政策就不讓人滿意，怎會如謝所言沒令人失望過。

姚文智還說，謝指卅年的國小電塔終於退出校園，其實事關國營事業，通常是立委處理，此案不知開過多少會，最後是他和立委李彥秀完成，但柯文哲去剪綵，非柯一上任就完成 ， 所以「誤會大了」。

姚文智昨天邀請參與遊行的夢想社區森巴舞團、鼓團與遠從屏東而來的洋蔥公主團，號召市民上街頭。明天遊行，下午一時卅分從民權公園集結，行經松山機場後、沿著光復北路、光復南路經大巨蛋，抵達終點國父紀念館。