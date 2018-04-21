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陳菊當蘇競選幕僚 蔡總統：政治任命下也有彈性

2018-04-21 00:36聯合報 記者周佑政丘采薇楊濡嘉／ 綜合報導

接任總統府秘書長的陳菊（中），昨天在高雄市長交接典禮上，向市民揮手道別。 記者劉...
接任總統府秘書長的陳菊（中），昨天在高雄市長交接典禮上，向市民揮手道別。 記者劉學聖／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌已證實，將邀準總統府秘書長陳菊擔任競選團隊重要幕僚。

外界質疑此舉恐讓陳菊違反行政中立，正在史瓦濟蘭出訪的蔡英文總統在當地時間廿日表示，陳菊擔任總統府秘書長是一個政治任命，在現行的制度底下，「也有一定的彈性，讓她能有一些政治角色的扮演」。

菊蘇有數十年深厚交情

對於陳菊是否確定將加入蘇貞昌競選團隊，蔡總統表示，這件事情她沒有確切的訊息，但她有一個確切的認知，就是陳菊與蘇貞昌有數十年非常深厚的交情。

蔡總統說，陳菊擔任總統府秘書長是一個政治任命，在現行的制度底下，也有一定的彈性，讓她能有一些政治角色的扮演 ，「歷來不論哪一黨執政，都有前例可循」，相信陳菊會做最適當的考量與拿捏好。

菊：政務官助選 沒踰法

另外，總統府發布陳菊任總統府秘書長的派令，今天生效；因逢假日，陳菊下周一上任。陳菊昨天與高雄市代理市長許立明完成交接後表示，政務官助選沒有踰越法令，天經地義，但是不能在上班時間助選，不能使用行政資源，這個分際非常清楚。

扁：愛陳菊別陷她不義

對陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委，外界質疑陳菊恐涉及行政不中立，前總統陳水扁昨天也透過「新勇哥物語」表示，「找陳菊擔任主委當然不好」，如果愛陳菊就不要陷陳菊於不義，他也斷言，其實二○一八選舉的領頭羊不是蘇貞昌，而是陳菊，應該讓陳菊出來選台北市長。

陳菊總統府蘇貞昌

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