禮讓柯文哲？ 柯建銘：民進黨的一個大麻煩

2018-04-21 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天指出，是否禮讓柯文哲是民進黨的一個大麻煩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨備戰年底縣市長選舉，仍不確定是否繼續禮讓現任台北市長柯文哲。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天接受廣播專訪時指出，是否禮讓柯文哲是民進黨的一個大麻煩，現在有基層反彈，愈來愈多人說要民進黨自己提名，情勢有逼著民進黨自己提名的味道。

民進黨立委姚文智正在爭取民進黨提名參選台北市長，四月廿二日將舉辦「機蛋大遊行」，訴求是廢松機並解決大巨蛋問題，呼籲反對柯文哲的人站出來。昨天姚文智將活動的綠色主題上衣發給所有黨團成員，大部分立委穿上綠衣進議場開會，也被視為「挺姚文智」。

不過民進黨選舉對策委員會成員指出，雖然目前基層有人反柯文哲，但民進黨若這次不禮讓柯文哲，必須說出「為何四年前挺柯文哲」，恐怕還要先承認自己以前錯了；基層雖然對柯文哲有抱怨，但也不一定挺姚文智或也想爭取提名的前副總統呂秀蓮，換句話說，現況是「反柯文哲卻不知挺誰。」

選對會成員也說，民進黨不急於處理柯文哲問題，可能等到五月才會開始處理，六月才會有結果，若黨中央決定禮讓柯文哲，一定會有完整的論述可以說服選民。

柯建銘表示，他不是選對會委員，選對會也沒有去問他的意見，他和大家一樣都很擔心這件事，只能尊重選對會。他透露，他私下有勸過柯文哲，要搞政治就不要亂講話得罪人，但柯文哲也有自己的看法，他曾和柯文哲說，「講話的時候要想到我說『要忍耐』，但過兩三天又開始大放厥詞。」他也表示，柯文哲也曾公開說「柯建銘提醒我不要亂講話」，柯文哲就是這種個性。