謝長廷：姚文智的決心和意志是不容置疑

2018-04-20 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



有意參選台北市長的民進黨立委姚文智表示，如果他代表民進黨參選卻得到第3名，將永久退出政壇。但大家盤點過去曾揚言退出政壇的，只有立委蔡啟芳兌現。也被點名「食言」的駐日代表謝長廷在臉書發文，希望外界不要將他與姚文智比較，不希望姚文智被他的爭議影響。

謝長廷臉書寫到，2008年三月底我代表民進黨參選總統，但在一月的立委選舉民進黨已經大敗，席次由89度輸到剩27席，整個綠營鬥志低到極點，為提振士氣，向支持群眾表達背水一戰，不會保留實力以圖東山再起，因此他宣布「選輸退出政壇」。

謝長廷說，政治人物信守宣示當然很重要，但政壇是什麼意思？當時他的心境是從此不再選舉。他也在選舉半個月後做此說明，雖然有人認同，但有也些人要求是不能從事政治活動，選舉以外，也不得助選、擔任黨務、甚至寫文章、發臉書、主持電台都有人攻擊。謝長廷說，他自省：自己放棄或退出的應該是權利，如果一輸連替别人助選或為台灣發聲也不可以，那他以前很多為台灣人民和土地的承諾不也是跳票嗎？最後他選擇公開道歉後，就堅持自己想法，只是不再參選。但在網路上有少數郷民執此糾纏不清。