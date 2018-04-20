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侯友宜拜訪請益 馬英九鼓勵勝選

2018-04-20 21:32中央社 新北20日電

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）。 聯合報系記者祁容玉／攝影
國民黨新北市長參選人侯友宜（右）。 聯合報系記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜昨天拜會前總統馬英九，雙方談話氣氛融洽。侯友宜辦公室轉述指出，馬英九勉勵第一次投入選舉的侯友宜，努力為新北市民打拚，贏得年底選舉。

侯友宜競選辦公室主任謝政達今天晚上表示，侯友宜昨天拜訪馬英九請益，兩人會面時間約1小時，氣氛融洽。

謝政達說，侯友宜在馬英九總統任內，於西元2008年6月至2010年12月24日擔任中央警察大學校長，隨後，侯友宜應新北市長朱立倫邀請擔任副市長；侯友宜與馬英九還聊到彼此任期重疊時的一些往事。

謝政達轉述指出，由於侯友宜是第一次參加選舉，屬於「選舉素人」，因此，將這次拜會定位為請益，馬英九除提供一些選舉經驗，也勉勵並替侯友宜加油，盼望為新北市民打拚，贏得市長選舉。

至於侯友宜是否邀請馬英九在大選時助選？謝政達說，並沒有談到這些事情，主要還是向馬英九請益。

侯友宜今天在探視八仙塵爆傷友行程時，被媒體問到這次的選戰是否會找大咖助陣？侯友宜表示，這次都是周遭的年輕人一起打選戰，選舉最重要的是要讓年輕人從小咖變大咖。

侯友宜說，團隊也希望更多好友支持與鼓勵，他心中真正的大咖是新北市民。對於綠營對手，他歡迎愈多重量級的人物參與選戰，他絕對會全力迎戰，打一場有格調的選舉，對自己做過的事，「內心坦蕩蕩，問心無愧」。

對於是否參加退警協會將在23日至24日於立法院旁遊行，侯友宜說，因行程已規劃好，無法參與遊行，警察與消防是高風險行業，也是台灣最重要的穩定力量，他支持給警消一個合理的年金。

侯友宜選舉馬英九

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