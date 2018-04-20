陳菊出任蘇貞昌競選總部主委？ 扁「勇哥」：當然不好

前總統陳水扁今天再發新勇哥物語，指蔡總統17日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，台灣在非洲的邦交國只剩2個，另一個友邦大國布吉納法索總統以有國際行程不便招待，婉拒蔡總統到訪。圖／本報資料照片 分享 facebook 高雄市長陳菊明天將上任總統府祕書長，將參選新北市長的行政院前院長蘇貞昌有意請陳菊出任其競選總部主任委員，引起許多爭論。前總統陳水扁今天在其「新勇哥物語-81」中說，這種作法當然不好，這不是合不合公務人員行政中立法的問題，是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題，「如果愛菊姐，就不要陷菊姐於不義。」

陳水扁的「新勇哥物語-81」內容如下：

勇弟：媒體報導民進黨提名新北市長候選人蘇貞昌，有意邀請菊姐出任他的競選主委。你覺得這樣好嗎？

勇哥：當然不好。如果愛菊姐，就不要陷菊姐於不義。這不是2009年才完成立法的《公務 人員行政中立法》合不合法的問題，而是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題。過去從未有過總統府秘書長去擔任地方民選首長競選主委的例子，即使阿扁總統8年沒有政治中立的法律規範也沒有過。

勇弟：人家在保安宮神明面前都已誓言不會三選新北市長，是誰教菊姐代表選對會去勸進 蘇貞昌跳下來選的？當然要做好售後服務；媒人婆要保證新人會生，還要生後生！

勇哥：我就說過，民進黨年底大選的領頭羊不會是蘇貞昌，而是總統府新秘書長菊姐。

勇弟：難不成要菊姐取代蘇貞昌選新北市長？

勇哥：新北市長候選人已定，不可能再改變。但台北市長還沒有決定要不要自提候選人，菊姐也已卸下高雄市長一職，為什麼她不能選台北市長，來完成2006年謝長廷的未竟之志？何況謝長廷選台北市長是為了「圍郝救菊」！

勇弟：這話怎麼說？

勇哥：當年謝長廷想留在高雄為菊姐助選，是阿扁告訴他，最好的助選，不是擔任菊的助選員，而是北上選台北市長。

勇弟：菊選台北市長會有勝算嗎？

勇哥：2006年謝選台北市長得票率都有41%，菊姐不會更少，當然有勝選機會！