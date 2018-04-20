阿扁：陳菊當蘇貞昌主委不好 應出來選台北市長

2018-04-20 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌有意請總統府秘書長陳菊擔任競選總部主委，外界質疑陳菊恐涉及行政不中立，對此前總統陳水扁今天透過「新勇哥物語」表示，找陳菊擔任主委當然不好，如果愛陳菊就不要陷陳菊於不義，他也斷言，其實2018選舉的領頭羊不是蘇貞昌，而是陳菊，應該讓陳菊出來選台北市長。

新勇哥物語全文如下：

勇弟：媒體報導民進黨提名新北市長候選人蘇貞昌，有意邀請菊姐出任他的競選主委。你覺得這樣好嗎？

勇哥：當然不好。如果愛菊姐，就不要陷菊姐於不義。這不是2009年才完成立法的《公務人員行政中立法》合不合法的問題，而是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題。過去從未有過總統府秘書長去擔任地方民選首長競選主委的例子，即使阿扁總統8年沒有政治中立的法律規範也沒有過。

勇弟：人家在保安宮神明面前都已誓言不會三選新北市長，是誰教菊姐代表選對會去勸進蘇貞昌跳下來選的？當然要做好售後服務；媒人婆要保證新人會生，還要生後生！

勇哥：我就說過，民進黨年底大選的領頭羊不會是蘇貞昌，而是總統府新秘書長菊姐。

勇弟：難不成要菊姐取代蘇貞昌選新北市長？

勇哥：新北市長候選人已定，不可能再改變。但台北市長還沒有決定要不要自提候選人，菊姐也已卸下高雄市長一職，為什麼她不能選台北市長，來完成2006年謝長廷的未竟之志？何況謝長廷選台北市長是為了「圍郝救菊」！

勇弟：這話怎麼說？

勇哥：當年謝長廷想留在高雄為菊姐助選，是阿扁告訴他，最好的助選，不是擔任菊的助選員，而是北上選台北市長。

勇弟：菊選台北市長會有勝算嗎？

勇哥：2006年謝選台北市長得票率都有41%，菊姐不會更少，當然有勝選機會！