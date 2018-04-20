輔選蘇貞昌 陳菊：清楚政務官分際

2018-04-20 15:49 中央社 高雄20日電



前高雄市長陳菊。聯合報系資料照／記者謝梅芬攝影 分享 facebook 外傳高雄市長陳菊北上接任總統府秘書長後將為參選新北市長的蘇貞昌輔選，陳菊今天表示，政務官輔選天經地義，但不能在上班時間且不能使用行政資源，分際相當清楚。

聯合報20日報導，「剛回任民進黨選對會召集人的立委陳明文19日表示，參選新北市長的蘇貞昌鎖定準總統府秘書長陳菊擔任競選總部主委，但尚未定案」，陳菊下午在高雄市政府與代理市長許立明交接後，接受媒體聯訪時，做以上表示。

陳菊面對媒體記者追問先是回應說，「這裡不適宜談政治問題」，後來則表示，政務官輔選天經地義，但不能在上班時間且不能使用行政資源，分際相當清楚。