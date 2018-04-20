北市長選舉 柯建銘：情勢趨逼民進黨提人選

2018-04-20 15:19 中央社 台北20日電



民進黨總召柯建銘。本報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 年底台北市長選舉，民主進步黨是否禮讓台北市長柯文哲仍未定案；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，柯P問題是很大的麻煩，但情勢趨向於逼民進黨自提人選的味道。

柯建銘中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪。節目主持人黃光芹問，是否有建議身兼民進黨主席的總統蔡英文，年底台北市長選舉要選擇禮讓柯文哲，或是自提人選？

柯建銘說，他沒有權利建議，因為他不是選舉對策委員會成員，他只負責黨團運作；到目前為止，蔡總統不會問他這個問題、選對會成員也不會問他這個問題，他和每個人一樣，都很關心這個事情怎麼辦，「這是高度複雜」。

柯建銘表示，他曾私下和柯文哲講過，要搞政治「不要黑白說話」、得罪很多人，這是基本的，但是柯文哲個性如此，有自己的看法；他也曾跟柯文哲說過，若想黑白講話時要想到他，必須忍耐，柯文哲在台北市議會就曾講過，「柯總召叫我忍耐」，但柯文哲就是這種人，過沒有兩三天就又大放厥詞。

柯建銘說，到目前為止，柯P問題是民進黨一個很大的麻煩，每個人都在想要怎麼處理，現在情勢愈來愈趨向於逼民進黨提名的味道，太多名嘴、基層有這種壓力，但他尊重選對會，相信蔡總統有智慧解決。