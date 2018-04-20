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屏東縣長選舉 國民黨擬徵召蘇清泉

2018-04-20 14:27中央社 台北20日電

前立委蘇清泉表示，他一向的態度是，如果有更好的人選，他「樂觀其成」，如果沒有人選...
前立委蘇清泉表示，他一向的態度是，如果有更好的人選，他「樂觀其成」，如果沒有人選，他「勇敢承擔」。圖／本報資料照
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中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，中央提名協調小組協調屏東縣長選舉提名，決定由屏東縣黨部提報建議前黨籍立委蘇清泉代表國民黨參選屏東縣長。

徵召蘇清泉參選屏東縣長，以及徵召前黨籍立委吳育仁參選嘉義縣長，預計提報25日國民黨中常會通過。

屏東縣長選舉，在屏東客家大老推薦下，國民黨原本鎖定前客家委員會副主委李朝明代表國民黨參選，不過，原本無意參選屏東縣長的蘇清泉，6日意外發表「蘇清泉願意承擔參選屏東縣長聲明」。

國民黨中央提名協調小組今天上午邀蘇清泉與李朝明協調，最後決定由屏東縣黨部提報建議蘇清泉代表國民黨參選屏東縣長。

國民黨選舉

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