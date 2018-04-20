是否替參選人站台？張善政：看人吧！要正直

2018-04-20 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前行政院長張善政上午受國民黨台北市長擬參選人鍾小平邀請參加「從國際間·看台北城市競爭力」座談會，不過張善政說，他來參加不涉及選舉，只是對台北競爭力有想法，就事論事。

國民黨正進行台北市長黨內初選，擬參選人、前立委丁守表態參選時，張善政曾前往站台，到場力挺，未來將擔任市政顧問團中的智慧城市顧問。