綠政二代陳俞融初選落馬有疑慮 向黨中央申訴複查

2018-04-20 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



民進黨台中市中西區市議員初選周三落幕，前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，今天中午在臉書發表聲明表示，初選後許多支持者對初選過程與結果有不同的疑慮，前天已依照初選辦法規定向中央黨部提出申訴與複查，相關事證已送至中央黨部。 民進黨台中市中西區市議員初選周三落幕，前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，今天中午在臉書發表聲明表示，初選後許多支持者對初選過程與結果有不同的疑慮，依規定申訴。圖／陳俞融提供 分享 facebook

陳俞融表示，民進黨中央黨部正在調查中，她相信黨中央會做出公平正義的裁示，身爲當事人，調查結果公告前，她不再發言。

陳俞融臉書發文全文如下：俞融已向民進黨中央黨部提出暫停台中市第十選區（中西區）正式提名公告。

連日來太多支持者面對初選過程與結果，出現不同的疑慮。有多位民調專家跟俞融提出一些警示，幾經思考後，已向黨中央提出申訴與複查，相關事證已以申訴書條列送至黨中央。

民進黨中央正在調查中，俞融身為當事人，將靜候黨中央調查，並相信黨中央會做出公平正義的裁示。

台中市這次綠營初選，中西區競爭激烈，有現任議員江肇國、黃國書辦公室執行長黃守達、以及陳俞融3人競爭，其中，黃守達、陳俞融可加權20％，加權後民調江肇國0.2901、黃守達0.3218、陳俞融0.1795，有0.3218無法選出。