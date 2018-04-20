民進黨嘉義縣長初選分裂 資深黨員開第1槍

2018-04-20 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



黃嘉寬今天決定直接參選嘉義縣議員，不向黨部登記。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook 民進黨資深黨員、前嘉義縣議員黃嘉寬， 今天宣布投入嘉縣議員第2選區選舉，並直言因黨內縣長初選裂痕擴大，派系成為打壓異己工具，他決定不向黨部登記、將參選到底。

黃嘉寬是民進黨資深黨員，民國91年就入黨，曾擔任民雄鄉代表、多屆縣議員，深入地方、基層服務頗受好評，第17屆縣議員選舉他是該選區最高票，沒想到本屆卻以418票飲恨成為落選頭。日前嘉義縣長初選他擔任縣議長張明達特助，民調結果出爐翁章梁勝出，他感嘆「派系惡鬥！」

黃嘉寬說，原本這次想參選民雄鄉長，後來請示媽祖決定選縣議員，日前張明達得知後，建議他到黨部登記協調，但他認為縣長初選地方派系惡鬥、分裂擴大，登記後真的能公平協調？為避免議長及黨友協調過程傷和氣，他決定做對的事，直接宣布參選，就算被開除黨籍也在所不惜，讓鄉親決定能否繼續服務地方。

他說，現在景氣經濟好不好？大家都感受得出來，他不想對自己的黨說重話， 但請執政者一定要聽百姓聲音， 絕不要被少數虛假聲音掩住耳朵。

黃嘉寬也寫下聲明稿，給嘉義縣黨部主委林沐惠，提醒「嘴上留情、腳下才有路」，並直言做這次決定已多日寢食難安，但他以「塞之有路、通則無門」勉勵自己，凡事雖然不一定順遂，但一定要積極面對，要用生命和責任去捍衛名譽。