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確定了！民進黨徵召林慧如參選斗六市長

2018-04-20 11:14聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣政府農業處長林慧如今天在縣議員李建昇及支持者的陪同下，完成民進黨徵召程序，將於4月底辭官參選斗六市長，她表示，解決民眾問題，是她從政的初衷，將全力以赴爭取為斗六市民服務的機會。

雲林縣政府農業處長林慧如（中）今天在縣議員李建昇（左）及支持者的陪同下，完成民進...
雲林縣政府農業處長林慧如（中）今天在縣議員李建昇（左）及支持者的陪同下，完成民進黨徵召程序，將於4月底辭官參選斗六市長，圖右為民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜。記者陳雅玲／攝影
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民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，林慧如早期曾參與520農民運動，追隨父親前立委林國華的腳步，為農民發聲、替農民爭取權利，他曾當選4屆縣議員、2任古坑鄉長，競選縣議員時，除有一次婦女保障名額外，其餘3次都是第二選區最高票，其中還有一次拿到全縣最高票10334票，相當優秀。

林慧如表示，去年年初接受雲林縣長李進勇委以勞工處長職務，半年後再調任農業處長，在這期間，不管是服務勞工朋友或農民朋友，了解問題，進而想盡辦法解決問題，是她從政的初衷。

林慧如表示，「斗六是雲林首府，能有機會為這個城市服務，是我的榮幸」。

李建昇表示，林慧如是一個認真負責、清廉的政治人物，在縣議員16年任內，每一年度的縣政府預算書，都第一頁看到最後一頁，每個法案都要求逐條審查；選民的陳情案能代筆就代筆，能陪同的都陪同，因而獲得選民的信賴。

他相信林慧如翻轉古坑鄉的政績有目共睹，如果斗六市長能由林慧如領航，相信很快就能改變停滯不前的狀況，變成一個進步、美麗的城市。

國民黨雲林縣黨部已完成下屆鄉鎮市長、縣議員首波提名，縣議員提名10人、鄉鎮市長提名3人，其中，鄉鎮市長登記提名2人以上有斗六市林聖爵、楊鎮文等2人，西螺鎮有蔡德福、鍾任明等2人，將另案透過協商或辦理全民調後提名。

雲林縣政府農業處長林慧如（右）今天在縣議員李建昇及支持者的陪同下，完成民進黨徵召...
雲林縣政府農業處長林慧如（右）今天在縣議員李建昇及支持者的陪同下，完成民進黨徵召程序，將於4月底辭官參選斗六市長。記者陳雅玲／攝影
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斗六農民民進黨

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