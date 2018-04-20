確定了！民進黨徵召林慧如參選斗六市長

2018-04-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府農業處長林慧如今天在縣議員李建昇及支持者的陪同下，完成民進黨徵召程序，將於4月底辭官參選斗六市長，她表示，解決民眾問題，是她從政的初衷，將全力以赴爭取為斗六市民服務的機會。 雲林縣政府農業處長林慧如（中）今天在縣議員李建昇（左）及支持者的陪同下，完成民進黨徵召程序，將於4月底辭官參選斗六市長，圖右為民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，林慧如早期曾參與520農民運動，追隨父親前立委林國華的腳步，為農民發聲、替農民爭取權利，他曾當選4屆縣議員、2任古坑鄉長，競選縣議員時，除有一次婦女保障名額外，其餘3次都是第二選區最高票，其中還有一次拿到全縣最高票10334票，相當優秀。

林慧如表示，去年年初接受雲林縣長李進勇委以勞工處長職務，半年後再調任農業處長，在這期間，不管是服務勞工朋友或農民朋友，了解問題，進而想盡辦法解決問題，是她從政的初衷。

林慧如表示，「斗六是雲林首府，能有機會為這個城市服務，是我的榮幸」。

李建昇表示，林慧如是一個認真負責、清廉的政治人物，在縣議員16年任內，每一年度的縣政府預算書，都第一頁看到最後一頁，每個法案都要求逐條審查；選民的陳情案能代筆就代筆，能陪同的都陪同，因而獲得選民的信賴。

他相信林慧如翻轉古坑鄉的政績有目共睹，如果斗六市長能由林慧如領航，相信很快就能改變停滯不前的狀況，變成一個進步、美麗的城市。